台灣好行埔里線通車 搭火車、高鐵轉乘都方便

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「台灣好行」新闢埔里線往返台中與埔里，南投縣政府14日在埔里酒廠辦理通車典禮，縣長林明溱（前右2）等人出席，親自歡迎搭首發車到埔里的遊客，並贈送伴手禮，歡迎民眾暑假出遊首選好山好水的南投。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）「台灣好行」埔里線今天正式通車，南投縣長林明溱等人到埔里酒廠迎接搭首發車遊客送上伴手禮，埔里線串接台中火車站、高鐵台中站，途經埔里牛耳石雕公園、埔里酒廠等站，預計8月再增加集集線。

「台灣好行」新闢埔里線往返台中與埔里，南投縣政府今天在埔里酒廠辦理通車典禮，縣長林明溱、國民黨立委許淑華、埔里鎮長廖志城及多名縣議員出席，林明溱等人親自歡迎從台中搭首發車到埔里的遊客，並贈送特產紹興酒蛋當伴手禮，邀民眾暑假出遊首選好山好水的南投。

林明溱致詞表示，許淑華是促成埔里線重要推手，南投縣上月新增溪頭B線後，今天再增埔里線，預計8月再增加集集線；他擔任縣長全力推動南投成為「觀光首都」，成功開發埔里福興溫泉區，勢必成為埔里鎮最大觀光亮點，縣府將再投資新台幣6500萬元振興埔里鯉魚潭風景區。

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許淑華說，埔里線串接台中火車站、高鐵台中站，途經埔里牛耳石雕公園、仁愛公園等站，埔里酒廠更是全國知名景點，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國境解封指日可待，南投必須為觀光做好充分準備。

許淑華指出，南投現階段缺少軌道運輸，建構完善公路接駁系統是最重要工作，因此，她在立法院提出許多政策及行動方案，今年順利爭取拓展「台灣好行」路線，感謝交通部觀光局、南投縣政府積極支持，埔里線每天運行12班次，也期待她爭取的「台灣好行」集集線早日通車。（編輯：陳仁華）1110714