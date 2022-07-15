計程車防疫補貼5千元 逾8萬輛申請已入帳

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）行政院5日同意持續補貼陸路運輸業者防疫物資，針對計程車提供一次性加碼補貼新台幣5000元。公路總局統計，到昨天共完成8萬5359輛計程車申請匯款作業，並在今天匯入車主帳戶。

公路總局今天發布新聞稿，為利計程車業者及早領得補貼款，至7月14日已完成共8萬5359輛計程車的申請資料匯款作業，佔符合申請資格車輛總數94%，並於今天匯入車主帳戶。

公路總局說，自7日發布相關補貼規定後，各區監理所同仁即辦理相關作業，積極聯繫計程車業者踴躍申請。大部分業者已在今天領得每車5000元的防疫物資及一次性加碼補貼，如有因個別帳戶轉帳問題至未入帳者，應盡速向申請的監理所站洽詢。

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公路總局說，今天入帳部分以符合5000元申請資格的車輛優先匯款，至於因車籍、駕籍異動等因素無法領得全額5000元的申請案件，預計22日匯款入帳。

公路總局提醒，這次計程車防疫物資補貼採預撥（付）方式，補貼期間屆滿後，計程車業者仍須依規定檢具請款書向各區監理所辦理核銷，另外在本次延長補貼期間（111年6月1日至12月31日），車輛如有辦理報停、報廢、繳銷、吊銷、註銷及環保回收等，須依規定比例繳回補貼款。（編輯：謝雅竹）1110715