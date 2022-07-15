客家電視台台長遴選出爐 新聞部經理向盛言獲聘

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（中央社記者王心妤台北15日電）公視基金會今天下午召開董事會，會中針對客家電視台台長遴選進行討論，半數出席董事同意，聘任現任客家電視台新聞部經理的向盛言為客家電視台台長。

公視基金會今天發布新聞稿表示，今天下午召開第4次董事會，會中半數出席董事同意聘任向盛言為客家電視台台長。

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遴選委員會同時通過諮議委員7名建議名單，加上參與客諮會的2名公視董事，因未達到客家電視台諮議委員會設置辦法中置委員13至15人之規定，董事會決議進行第二次遴選作業。

向盛言畢業於英國羅浮堡大學（Loughborough Uni., UK）媒體與文化分析碩士（Ma in Media and Cultural Analysis），曾任客家電視台記者、主播，新聞節目製作人、主持人，兒童節目製作人、主持人。（編輯：屈享平）1110715