客家電視台台長遴選出爐 新聞部經理向盛言獲聘
2022/7/15 21:21（7/16 13:05 更新）
公視基金會表示，15日下午召開第4次董事會，會中半數出席董事同意聘任現任客家電視台新聞部經理向盛言為客家電視台台長。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月15日
（中央社記者王心妤台北15日電）公視基金會今天下午召開董事會，會中針對客家電視台台長遴選進行討論，半數出席董事同意，聘任現任客家電視台新聞部經理的向盛言為客家電視台台長。
公視基金會今天發布新聞稿表示，今天下午召開第4次董事會，會中半數出席董事同意聘任向盛言為客家電視台台長。
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遴選委員會同時通過諮議委員7名建議名單，加上參與客諮會的2名公視董事，因未達到客家電視台諮議委員會設置辦法中置委員13至15人之規定，董事會決議進行第二次遴選作業。
向盛言畢業於英國羅浮堡大學（Loughborough Uni., UK）媒體與文化分析碩士（Ma in Media and Cultural Analysis），曾任客家電視台記者、主播，新聞節目製作人、主持人，兒童節目製作人、主持人。（編輯：屈享平）1110715
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