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10縣市亮高溫燈號 台中至高雄大雨特報

2022/7/16 13:43（7/16 13:55 更新）
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中央氣象局16日上午發布8縣市高溫燈號資訊，大台北地區上看攝氏37度。走在台北西門町街頭的民眾撐傘、戴帽子遮陽。中央社記者吳家昇攝 111年7月16日
中央氣象局16日上午發布8縣市高溫燈號資訊，大台北地區上看攝氏37度。走在台北西門町街頭的民眾撐傘、戴帽子遮陽。中央社記者吳家昇攝 111年7月16日
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象局今天下午發布北部及東部等10縣市高溫燈號資訊，台北市、新北市上看攝氏38度，氣象局另發布台中至高雄大雨特報。

氣象局說，西南風沉降影響，東南部地區已有焚風發生，今天中午前後台北市、新北市、台東縣地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、台中市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號。

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氣象局觀測，中午12時50分，新北市板橋37.1度，台北市37度。氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

另西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局也發布台中至高雄7縣市大雨特報，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有局部大雨，應注意雷擊及強陣風。（編輯：郭諭儒）1110716

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