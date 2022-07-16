鳳頭蒼鷹幼鳥長出飛羽訓飛 高市府繫腳環盼再相認

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高雄鳳頭蒼鷹一家歷經親子分離、闔家團圓，農業局16日指出，菜籃小鷹這2週經過親鳥餵食與呵護，明顯成長，如今已長出飛羽且能穩定站立在菜籃上。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月16日

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄工人修樹抓走2隻鳳頭蒼鷹幼鳥，高雄鳥會與市府搭建菜籃送回。如今這對「菜籃姐妹花」長出飛羽，接著就是訓飛階段，農業局替牠們繫腳環，期盼未來能藉此和大家相認。

鳳頭蒼鷹一家歷經親子分離、闔家團圓，高雄市政府農業局今天新聞稿指出，菜籃小鷹2週經過親鳥餵食與呵護明顯成長，如今已長出飛羽且能穩定站立在菜籃上，透過高市野鳥學會專業判識下，認為接下來是親鳥訓飛時候。

農業局表示，未來親鳥訓飛成功後，雖然又將面臨各奔東西，但待取得中央主管機關許可將對菜籃小鷹繫上腳環，未來若有再遇見翱翔天際的菜籃小鷹，就能憑腳環相認。

高雄市野鳥學會與農業局目前已為菜籃小鷹繫上腳環，並經由繫腳環過程，確認2隻小鷹都是女生，嗉囊（食道中段或後段特化形成的薄壁器官）也飽滿鼓漲，生長正常良好，顯露出菜籃爸媽對這對姐妹花疼愛，也期盼小鷹在親鳥訓飛下振翅翱翔。

農業局長張清榮表示，這段時間看著菜籃小鷹日漸成長茁壯，有如父母養育子女的歷程，讓人心有所感，更希望這個事件能喚起民眾對野生動物的關心。

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張清榮說，市長陳其邁多次關心菜籃蒼鷹一家近況，在聽到菜籃小鷹即將可離巢時感到開心與安慰，這是一場生動難得的生命教育，更藉此責成各機關在修剪樹木或執行工程時，應同時兼顧野生動物棲息環境，創造高雄友善生物多樣性的生活環境。

農業局說明，鳳頭蒼鷹一家四口因6月27日樹木修剪工程，造成鳳頭蒼鷹一家4口分離揭開序幕。在市府和高市野鳥學會奔走努力下，6月30日重製菜籃人工鷹巢放回雛鳥讓一家團圓，經野鳥學會持續觀察記錄，文化局調整古蹟整修工程工序，避免過多干擾後，菜籃小鷹爸媽終於能在安全穩定環境中悉心撫育小鷹。（編輯：孫承武）1110716

高雄工人日前修樹誤抓2隻鳳頭蒼鷹幼鳥，後經高雄鳥會與市府協助送回，如今幼鳥順利長出飛羽，將邁入訓飛階段，市府農業局並替牠們繫上腳環，同時確認2隻幼鳥為一對姐妹花（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月16日