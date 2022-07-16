重機團體爭路權 號召車友18日起連2週上國道

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）社群臉書（Facebook）粉絲專頁「94要上國道」今天在臉書發起網路活動，宣布要號召全台重型機車，18日至31日上國道，爭取合法權益，與國際接軌。

交通民間團體「94要上國道」今天在臉書以「堂堂正正用路、規規矩矩行車」為名發起網路活動，號召全台重型機車，18日至31日上國道。

根據發起活動貼文，「94要上國道」指出，台灣是1968年11月8日國際道路公約簽約國，是可以依法制發國際駕照的國家，應該以國際規制施行。

據國際道路公約第25條內容，50c.c.以上的摩托車即可行駛高速公路是為原則，也就是各式重型機車才可以使用高速公路，另可達台灣高速公路最低安全速限時速60公里以上的合法上牌領照摩托機動車輛，是為可行駛高速公路的車種考量。

台灣交通安全協會為「94要上國道」活動代表團體之一，負責相關活動的運作。

「94要上國道」臉書粉專也明列重機可上國道5大原因：

第1，「道路交通管理處罰條例」於101年7月1日公告550c.c.以上大型重機可行駛高速公路，三讀通過至今已10年，全台只開放「類高速公路國三甲」台北聯絡道，真正的國道根本連1公里都沒有，嚴重剝奪人民選擇交通工具的權力。

第2，法令已通過10年以來，交通部以民調為由，不做應有的宣導與相關配套作業，且中華民國目前無以民調施政的法源依據，也非以民調治國的國家，無法接受交通部以侵犯他人自由與違背立法精神的顢頇，傲慢的拒絕提供納稅人道路服務。

第3，2002年恢復進口和發照領牌以來，各大重型機車和路權協會不斷透過各種管道向政府相關機構陳情，但最終仍因主管機關交通部的推拖不公告，罰款拖吊脅迫不得行駛高速公路，成為世界貿易組織（WTO）中的惡質行為、國際非貿易關稅障礙。

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第4，交通部未做到法令規定的宣導作業，放任使用不同交通工具的用路人任意霸占用路，卻誤導抹黑大型重機的用路情況，讓不同車種用路人間產生對立，內政部沒有保護相對弱勢用路人的對策，直接破壞和諧運行的基礎。

第5，交通部於2017年、2020年的兩次「類高速公路」年度檢核與2021年南迴改、蘇花改的各項試行檢核，台灣摩托交通公民展現出零A1無死亡事故的傲人記錄。（編輯：陳政偉）1110716