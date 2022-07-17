玉里大白石傳說化為裝置藝術 大地里里藝術季啟動

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮玉里大橋下曾有大白石，傳說從石頭浮沉可預測小鎮一年運勢，不料竟被人竊走並分割數塊，鎮上流言四起；藝術家徐暋盛依此創作「心靈之石」，民眾欣賞也藉以反思。

農委會水土保持局花蓮分局舉辦「2022萬物糧倉大地慶典－農青禾193縱谷大地藝術季」活動，邀請包括徐暋盛、安聖惠、撒部．噶照、伊祐．噶照、任大賢5名藝術家，結合地景創作裝置藝術，讓民眾到花東縱谷遊覽，享受山水美景也能欣賞藝術創作。

水保局花蓮分局長林宏鳴接受媒體聯訪表示，今年以「大地里里藝術」為主題，取自玉里、富里地名二字疊音，展期自即日起至12月10日；延伸台東的「萬物糧倉大地慶典縱谷藝術季」，今年花東總共有39件與地景交融的作品展出，為縱谷帶來新意。

花蓮5件作品分別設置在玉里鎮民廣場、璞石閣公園及啟模濕地，將疫情、自然災害融合藝術，呈現人與地景的共存與對話，反思生態環境永續的重要性。

林宏鳴指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近來趨緩，希望藉由此活動拉近生產者與消費者之間的距離，也吸引遊客到花東縱谷旅遊，紓解身心靈。

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徐暋盛介紹他的作品，是來自玉里大橋下大白石傳說，過去是玉里鎮寶，每年隨著溪水水位不同，有時浮出水面、有時下沉，鎮民可用來預測作物豐收；但民國57年被人偷挖走，還分割數塊，讓當地民眾擔憂不祥預兆，幸好被警方攔截下來，石塊放置鎮內幾處展示，因此以作品提醒大家共同保護環境生態、永續自然資源。

位於玉里啟模濕地平台的作品「水的休息站」，利用柳杉、台灣杉、香杉等台灣國產木材打造如種子發芽般的作品，創作者伊祐．噶照說，秀姑巒溪全長104公里，是縱谷的母親之河，灌溉農地、餵養農家，流到下游孕育海口子民和魚群，藉作品傳達出水資源能滋養萬物、生生不息概念。（編輯：陳仁華）1110717