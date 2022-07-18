各地高溫炎熱 午後中南部及山區局部雷陣雨

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（中央社台北18日電）氣象局表示，今天仍受西南風影響，午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨；各地都是高溫炎熱的天氣，大台北及東半部局部地區可能有攝氏36度以上高溫，東南部地區有焚風發生的機率。

中央氣象局指出，受西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午有不定時的短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，由於水氣逐漸減少，雨勢上有機會趨緩一些，戶外活動仍建議攜帶雨具。

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溫度方面，氣象局表示，各地都是高溫炎熱的天氣，高溫普遍在32至36度，大台北及東半部局部地區都有36度以上高溫發生的可能，而由於西南風過山沉降，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，務必做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

氣象局提醒，西南風偏強，苗栗以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風，海邊活動注意安全。（編輯：管中維）1110718