南市府借展夏荊山名畫 盼添人文氣息

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）夏荊山文化藝術基金會主辦「萬法心生：夏荊山藝術經典展」將於8月5在台南市美術館展出，基金會借給市府2幅作品今天分別張掛於民治及永華市政中心市長室，增添人文氣息。

財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑今天前往台南市政府拜會台南市長黃偉哲，並於市長辦公室共同揭開出借給市府的畫作，增加市府文化光采。

黃偉哲表示，台南市政府重視藝文發展，日前因緣際會到訪夏荊山在台北創辦的夏荊山文化藝術基金會，有幸觀覽諸多佛像藝術，從中體會夏荊山深厚的佛法修持，以及畫作傳達的勸善與修心重要性，內心感動很深。

他說，此次基金會出借夏荊山著名代表作「青石觀音」、「金禧大千觀音像」，張掛於兩處行政中心市長室，希望透過觀音佛祖護持，讓台南市風調雨順，CO VID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情退散，也為社會帶來平和與美好的善念。

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台南市政府提供資料指出，夏荊山被譽為「當代佛教藝術巨擘」，1923年生於山東濰坊，隨軍隊來台後，因緣在台南府城結識南懷瑾，成為南懷瑾的大弟子，夏荊山的夫人是台南人，與台南因緣甚深。

台南市政府指出，「萬法心生：夏荊山藝術經典展」將自8月5日至9月11日於台南市美術館1館登場，集結當代佛教藝術巨擘—夏荊山大師經典作品，展覽以「入世紅塵」、「超凡境界」等兩大主題，展出近百件佛畫珍品，更首次在台陳展長達10公尺的巨幅名作「藥師琉璃光如來」、「千手千眼觀世音菩薩」、「地藏菩薩十王圖」等名作，呈現夏荊山深厚佛法修持與高度藝術造詣。（編輯：黃世雅）1110718