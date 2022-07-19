祈福心意傳遞日本 台南燈籠山形車站高高掛

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日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，7月、8月間共有來自台南約300個大紅色與彩繪燈籠，在車站等地點展出。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，7月、8月間共有來自台南約300個大紅色與彩繪燈籠，在JR山形車站、山形國際交流中心等地點展出，傳達城市交流及祈福心意。

台南市政府今天發布新聞稿指出，這次在山形展出的燈籠，是由鄭成功祖廟捐出今年春節府城成功燈會博得滿堂彩的書法紅燈籠，還有與山形市交流密切的台南市金城國中學生彩繪燈籠作品。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南燈籠將平安祈福心意交棒傳遞給山形市，期盼不久將來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息，與山形市民眾可在台南相見。

市府指出，此次共有來自台南約300個燈籠在JR山形車站、山形國際交流中心、台南祭會場展出，傳達台南市與日本山形市兩座國際友好城市深厚交流情誼。

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市府表示，今年疫情趨緩，山形市停辦2年的盛大祭典「花笠祭」預定在8月5日至7日復辦，預計屆時將有許多觀光客湧入山形車站周邊，一同欣賞來自台南的燈籠。

市府指出，山形市政府於7月15日至17日舉辦台南祭活動，市長佐藤孝弘在開幕式中拿著台南芒果幫忙宣傳，力挺台南，現場還準備台南介紹、交流專區，市府也跨海加碼提供多種觀光文宣及果乾等，盼讓更多日本民眾認識台南，在疫情趨緩後到台南一遊。（編輯：陳仁華）1110719