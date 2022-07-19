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台日合作無人機產業 聚焦橋⁮梁檢測

2022/7/19 18:26
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣無人機大聯盟於3月成立，6月中旬赴日本交流並簽署合作備忘錄，雙方聚焦共同推動無人機橋梁檢測的發展。

交通部3月輔導成立台灣無人機大聯盟，結合無人機技術研究及產業應用的產、官、學、研共同協力合作，提升無人機科技產業能量及國際競爭力，協助政府推動無人機科技產業發展，至今已吸引近60個單位加入。

民進黨6月中常會，主席蔡英文表示，無人機為軍民兩用產業，政府須扮演領頭羊角色，帶動民間無人機產業發展，達到國防、經濟雙邊加乘效益。

交通部運輸研究所今天舉行例行記者會，介紹交通部輔導成立的台灣無人機大聯盟（UAS-TAIWAN），正強化與國際的合作。

運研所表示，台灣無人機大聯盟於6月19日由會長吳盟分率團，帶領台灣無人機業者拜訪日本無人機產業推動重要單位，包括經濟產業省法人（NEDO）、無人機重要製造及服務廠商（ACSL、Terra Drone、Blue Innovation等），參加日本無人機展覽，並與日本無人機產業振興協會（JUIDA）簽署合作備忘錄（MOU）。

運研所運輸資訊組長吳東凌表示，台日將朝向共同創造技術及產業合作交流，雙方盼在橋梁檢測能進一步合作，擬定國內與國際間人才培訓課程、合作參與國際活動，開啟無人機產業合作的大門。

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吳東凌指出，無人機產業被視為「具無限可能的新藍海」，並預期將對部分傳統產業引發顛覆性革命。

交通部重視無人機在交通領域的創新應用與產業發展，自2018年起成立「交通科技產業會報無人機科技產業小組」，並在「2021交通科技產業政策白皮書」中，以建立偏鄉及離島無人機物資運補機制、擴大導入無人機輔助橋梁檢測作業作為2025年無人機創新應用里程碑，加速推動無人機在交通領域的應用及產業發展。（編輯：張雅淨）1110719

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