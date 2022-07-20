強化外籍漁工人權 盥洗室、祈禱室覆蓋率近6成

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為提升外籍漁工人權，農委會漁業署20日舉行「外籍船員岸上生活設施改善成果」記者會，指出漁港已有29處提供熱水的盥洗室，並設置14處祈禱室、休憩設施，供外籍船員進行宗教儀式及休憩，使心靈及精神得到慰藉。中央社記者楊淑閔攝 111年7月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）為提升外籍漁工人權，漁業署今天宣布，漁港已經設29處盥洗室（下半年再加3處）、14處祈禱室及設5種語言服務平台可查詢漁船資料，超越國外標準，覆蓋率已59%，明年90%以上。

「強化生活條件與社會保障」為行政院「漁業與人權行動計畫」的重點之一。農委會漁業署今天召開「外籍船員岸上生活設施改善成果」記者會，做出以上發布。

漁業署代理署長張致盛指出，「強化生活條件與社會保障」包含軟、硬體2個部分，硬體設施已在漁港設置29處提供熱水的盥洗室，包含八斗子、正濱、長潭里、大武崙、外木山、淡水第二、萬里等漁港，下半年還會再增加3處。

其次，因應目前外籍漁工主要來自印尼，多數信奉伊斯蘭教，為尊重其穆斯林禮拜需求，已設置14處祈禱室、休憩設施，供外籍船員進行宗教儀式及休憩，使心靈及精神得到慰藉。

新北市淡水區漁會總幹事吳永寬說，有祈禱室等設施後，外籍漁工會自主管理、漁港也變乾淨，船主也較輕鬆。

另外，漁業署還推出使用中文、英文、印尼、菲律賓及越南語的「外籍船員互動服務平台」，可查詢漁港周邊環境，包含商店、賣場、診所、盥洗室及休憩處所等，讓漁工來台前了解，家屬也知悉工作環境。

張致盛說，強化措施有很多地方超越其他國家標準，這是非政府組織、漁會、地方政府跟農委會攜手合作，很快做起來的；而境內聘僱外籍漁工到6月底止總數6895人（前三多為宜蘭縣1489人、新北市1485人、澎湖縣1203人，屏東、高雄也都有600、700人），以總人數來說，有設施的覆蓋率59%多，明年可達90%以上。

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另外，他也說，「外籍船員互動服務平台」也可以提供遠洋漁業的外籍魚工查詢漁船本身的總噸位、船籍港口、船齡等資訊，因為很多外籍漁工的投訴案件經常出現一種情況，就是看到貌似華人，都以為是台灣漁船所為，其實不一定就是台灣漁船，查詢可做求證。

遠洋漁業外籍漁工方面，他則說，1年內還要訪查一次遠洋漁船，確保人權；薪資7月起新簽的合約為月薪550美元，比原本450美元高，明年起全數550美元。（編輯：張芷瑄）1110720