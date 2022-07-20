午後對流旺盛 新竹縣橫山累積雨量破百毫米

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天下午發布豪雨特報，午後對流旺盛，新竹縣防豪雨、北北基等5縣市防大雨；截至下午4時40分，累積雨量以新竹縣橫山鄉100.5毫米最多。

中央氣象局今天發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹縣山區可能有局部大雨或豪雨發生；雙北、新竹、南投地區及台中山區有局部大雨發生的機會，注意雷擊及強陣風。

豪雨地區為新竹縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、台中市、南投縣。

另外，氣象局同時針對新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣等地區發布大雷雨即時訊息。

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提醒大雷雨地區因旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

根據氣象局網站，今天截至下午4時40分，累積雨量以新竹縣橫山鄉100.5毫米最多，其次為南投縣竹山鎮77毫米；累積雨量前5名皆位於新竹、南投。（編輯：陳政偉）1110720