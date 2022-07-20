台歐盟勞動諮商會議 聚焦數位轉型人才培育

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「第4屆台歐盟勞動諮商暨高階會談會議」於台北時間19日下午3時以視訊召開，由歐盟就業、社會事務及融合總署總署長科特（Joost KORTE）親率同仁參加，勞動部則由部長許銘春（前右5）帶領勞動部人員與會。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月20日

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）深化台歐雙邊勞動議題交流，第4屆台歐盟勞動諮商會議昨天辦理線上視訊會議，勞動部與歐盟就業、社會事務及融合總署對談，聚焦數位轉型及綠色工作的人才培育。

勞動部今天發布新聞稿指出，「第4屆台歐盟勞動諮商暨高階會談會議」於台北時間昨天下午3時以視訊召開，由歐盟就業、社會事務及融合總署總署長科特（Joost KORTE）親率同仁參加，勞動部則由部長許銘春帶領勞動部人員與會。

勞動部表示，因應新興數位科技勞動市場政策帶來的挑戰，這屆勞動諮商會議主題為「數位轉型」及「綠色工作」的人才培育議題，並聚焦在改善平台工作條件、數位轉型的人才創新培育、綠色工作勞動市場政策及綠色工作轉型所需技能等議題。

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勞動部指出，雙方針對數位轉型議題、平台工作者態樣及如何協助提升企業提供員工在職訓練等議題進行意見交流，在綠色工作方面，歐方針對台灣中小型企業未來在面對綠色工作的公平轉型（fair green transition），可能面臨的挑戰提出建議，並就2050年淨零碳排行動政策交換意見。

勞動部說，雙方都認同新興數位科技與新工作型態，已為勞動市場帶來機會與挑戰，並期盼雙方未來就相關議題有更深入的交流。（編輯：陳政偉）1110720