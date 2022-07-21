台大推醫療照護創新工具 助科研團隊開發新服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）醫療照護創新專案失敗率極高，原因往往是不瞭解市場。台灣大學推出免費下載的「醫療照護創新工具」，幫新創團隊縮短研發時間，並找尋合適的商業模式。

台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心（台大智活）今天發布新聞稿表示，推出「醫療照護創新工具」，聚焦使用者體驗、服務情境及商業模式，可供醫療照護領域新創團隊免費下載。

台大智活主任劉佩玲表示，上述工具可協助創新團隊「少走冤枉路」。開發團隊發現，創新失敗率高的原因，在於創業初期一頭栽進技術研發，沒有界定市場方向、不瞭解使用者，即便辛苦研發出技術，也難以商品化，找到明確的商業模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台大智活從實務經驗中，總結出6大設計思考創新工具，幫助創新團隊更貼近使用者，包括人物誌、經驗地圖、價值主張藍圖、服務情境構想藍圖、利害關係人圖及商業模式藍圖。

劉佩玲表示，這項工具已透過台大國際產學聯盟合作，成功協助生技研究團隊解決問題。未來將持續與相關單位合作，希望能開發出更多的醫療照護產品與服務，一同迎向超高齡社會。（編輯：管中維）1110721