台大提供深度輔導 加速生成式AI產業落地應用

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（中央社記者許秩維台北13日電）為推動生成式AI發展，台大智活中心宣布啟用百工百業應用選拔競賽，除了培養AI專業人才，還會提供深度輔導，加速生成式AI產業的落地應用。

台灣大學今天發布新聞稿指出，國家科學及技術委員會於1月啟動「推動各產業導入生成式AI先期計畫」，預計投入新台幣1億元，集結跨部會資源、產學公私部門能量，協助百工百業導入生成式AI，共創台灣GenAI（生成式人工智慧）新世代。

台大智慧生活科技整合與創新研究中心由國科會指導，於今天共同舉辦「2024 GenAI產業高峰論壇－AI生成．無限可能」，邀請多名AI專家與會，分享生成式AI的發展與創新應用，盼協助各行各業找到AI布局的關鍵場景，一同實現生成式AI的黃金10年科技浪潮。

台大智慧生活科技整合與創新研究中心主任劉佩玲表示，台大智活中心積極推動生成式AI的發展，並宣布啟動「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔競賽」及深度輔導，以加速生成式AI產業的落地應用。

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劉佩玲提到，「創意創客組」招募高中生、大專及社會人士參與競賽，即使不懂程式，也能參與GenAI創意創客競賽，培養下一代AI專業人才，競賽總獎金200萬元；「創新創業組」招募研發GenAI創新產品上市的企業、應用GenAI實現內部創新的企業，通過初選的隊伍將獲得實作輔助金，並得到一對一業師的深度輔導，最終選拔總獎金達300萬元。

前Google台灣區總經理簡立峰指出，目前台灣是首波受惠AI的少數國家，受惠程度排名高於中國、日本，台灣的強項是應變強、製造業衝擊少，但弱項是創新和應用；今年是AI的人機協同年，會使用AI和不會使用AI將有極大差別，AI時代的石油是數據，百工百業都必須應用AI，產業領頭羊也必須高度轉型。（編輯：張雅淨）1130313