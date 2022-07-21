保障照顧型機構民眾健康 公費快篩延長至8/31

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北21日電）指揮中心今天宣布，為保障照顧型機構民眾健康，延長提供住宿型機構、社區式機構公費快篩試劑至8月31日止。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩，但近期國際Omicron亞型變異株BA.4、BA.5疫情再起。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中宣布，住宿型機構、社區式機構定期公費快篩相關措施原本至7月底，將延長至8月31日。

王必勝表示，規定仍為住民或服務對象（心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩），每週定期快篩2次，若篩出陽性個案，會請專責醫療院所進行隔離或治療，有需要就儘快給藥，至於工作人員也是維持每週定期快篩1次，有症狀時也要快篩。

王必勝強調，這是重點工作之一，會繼續維持，並視情況微調；過去4週以來，全國住宿式機構的住民陽性率從5%下降1.8%、工作人員則是從2.7%降到1.2%，顯示感染狀況改善。

指揮中心將直接配送2個月的數量至照顧型機構及單位，據統計共約390萬劑，受益約27.7萬人。

指揮中心指出，目前疫情仍為廣泛社區流行，將持續關注並監測變異株對疫情影響，並視疫情變化隨時滾動式檢討，評估延長定期篩檢時間。

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此外，據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共9579床、空床5893床、空床率61.5%，其中台北區49.6%、北區60.7%、中區68.8%、南區60.5%、高屏區68.5%、東區73.6%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4779床、空床率62.8%；34家地方加強型防疫旅館2431床、空床數948床、空床39.0%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，隨確診數下降，今天全國專責跟負壓總床數正式低於1萬床，但空床率仍有6成，昨天開會討論，將持續下修全國各區專責病房開設狀況，目前全國6個區都是設定5%，各地急救責任醫院的專責病房只要開設5%就符合規定，希望讓出更多病床給新冠以外的病人，減少候診。（編輯：方沛清）1110721