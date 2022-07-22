莫德納嬰幼兒疫苗接種情形 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北22日電）首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑昨天運抵全台各縣市，供6個月至5歲孩童接種，首日接種狀況備受矚目。中央流行疫情指揮中心今天下午2時將召開記者會說明疫情及接種狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，昨天新增2萬4907例本土個案，確診個案新增中重症231例（149例中症、82例重症），其中74人死亡；另增264例境外移入個案。

指揮中心發言人莊人祥分析，昨天本土新增個案數比前一天下降7.6%，與上週同期相比降9.7%，預估這兩天新增個案數可能會降至2.4萬例以下。

國內昨天出現首例兒童染疫併發心肌炎死亡個案，個案是一名3歲男童，有發展遲緩病史，7月12日高燒至40度、腹瀉、食慾及活力下降至急診就醫，發現血壓偏低、呼吸急促且有胸凹現象，採檢陽性確診住院，隔天病況惡化，緊急轉往加護病房救治仍於17日因多重器官功能惡化過世，死因為急性心肌炎及COVID-19感染。

另增4名兒童重症，分別為1例肺炎和3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），肺炎重症幼童年僅8個月大，7月6日開始發燒、7日活力下降，至急診X光顯示肺炎，檢驗陽性確診，初診斷為肺炎合併呼吸窘迫、敗血性休克，進一步檢驗發現肺炎鏈球菌及綠膿桿菌，確診為多重感染合併肺炎及敗血症，是國內首例多重感染兒童個案。

指揮中心統計，台灣6個月至5歲嬰幼兒約有80萬人，其中有18萬人感染，為降低嬰幼兒染疫及重症風險，指揮中心昨天將首批約27萬劑莫德納嬰幼兒疫苗配送至所有縣市，為防8、9月疫情捲土重來，指揮中心呼籲家長儘速讓孩子接種疫苗。

此外，7月22日起將開放因工作需求出國的18歲以上民眾接種疫苗第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑，應與第3劑間隔150天以上，但暫不開放留學生接種。

據統計，今年1月至7月20日，本土輕症、無症狀個案累計428萬5325例、占99.55%，中症累計1萬960例、占0.25%，重症累計8745例、占0.20%。（編輯：管中維）1110722