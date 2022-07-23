民間團體創立職培咖啡店 助更生少年重返社會

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更生少年關懷協會輔導創立「Dream Cafe未來咖啡」，幫助更生少年重返社會，在創立的6年期間曾服務過70名少年，當中有58名成功回歸一般職場穩定就業，也有9人選擇繼續升學。（更生少年關懷協會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月23日

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）更生少年阿富因詐欺、吸毒等犯行多次出入觀護所，雖然決心改頭換面，求職卻不順，民間團體創立職業培訓咖啡店，成功幫助逾60名少年重返就業或求學，阿富也成功回歸社會。

「更生少年」、「中輟生」、「中離生」等，在大眾印象中常被認為是生活偏離常軌的少年，然而多數少年想回歸社會，卻容易因社會刻板印象、學經歷不足等，使得重返職場或就學困難重重。

阿富因家庭失功能，使得他與家人疏離，多數時間都與外面社會人士相處在一起，後來在參與陣頭表演的過程中結識了幫派組織，也有了詐欺、毀損、吸毒、販毒等犯行。

在多次出入少年觀護所、眼見其他受刑人規劃著扭轉人生的藍圖後，阿富也決定要追求新的方向，他雖然想報考社工系、回頭來回饋社會，但阿富除了需要重新面對升學的重重關卡，也必須確保生活無虞，因此需要一份穩定的工作。

不過，由於學經歷不足、工作與情緒穩定性低，加上社會大眾偏見，阿富的求職路並不順遂，後來阿富到了更生少年關懷協會輔導創立的「Dream Cafe未來咖啡」，在職業探索與培訓中，慢慢培養足夠的職場經驗，重新回歸社會。

更生少年關懷協會主任陳彥君指出，「Dream Cafe未來咖啡」幫助更生少年重返社會，在創立的6年期間曾服務過70名少年，當中有58名成功回歸一般職場穩定就業，也有9人選擇繼續升學。

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但由於未來咖啡正面臨空間與人才危機，包含培訓廚房長期漏水，影響建築安全，以及空間不足無法騰出專屬的場合，給予專業心理諮商師與少年好好說話、梳理他們自身情緒的機會，因此希望透過募資盼能繼續打造更完善的職培基地。

陳彥君表示，青少年階段奠定往後的人生發展，也是最有機會改變的時期，希望社會大眾少一點偏見與歧視，多一點包容與理解，和協會一起打造更加完善的職培空間，協助更多的少年改變人生，重新回歸社會，不再落入重複犯罪的循環。（編輯：張芷瑄）1110723