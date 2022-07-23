高市放寬醫院、長照探視管制 增設疫苗接種站

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市政府今天宣布，即起放寬醫院及長照機構陪病、探病及探視管理，均比照中央規範，取消門診陪探病管制；今天也再開設莫德納疫苗社區接種站，提供2到5歲幼兒接種。

中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬醫院及長照機構探視管制措施，但當時高雄市政府並未跟進放寬。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿指出，整體COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩降，經專家會議討論決定，即日起放寬高雄市醫院、住宿式長照機構及各類醫事人員防疫管制措施，醫院及長照機構陪病、探病及探視管理，均比照中央流行疫情指揮中心公布規範，並取消門診陪探病管制。

高雄市6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗昨天在各醫療院所開打，衛生局指出，共105間醫療院所202診次，計接種1541名嬰幼兒。

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市府今天再開設幼兒莫德納疫苗社區接種站，提供2到5歲幼兒接種，現場有氣球哥哥折氣球，完成接種的小朋友還可領取1支兒童牙刷，上午5處社區接種站共有1137人接種。接種站明天尚有名額，家長可上網預約，2歲以下幼兒則可到鄰近合約醫療院所接種。

衛生局提醒，嬰幼兒打疫苗後，可能會出現躁動哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅班及腫脹等副作用，如小朋友接種後，發燒超過48小時、出現嚴重過敏反應、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等症狀，應儘速帶小朋友前往高雄長庚醫院、高雄榮民醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、義大醫院、高雄醫學大學附設醫院等6家疫苗接種後送責任醫院就醫。（編輯：陳清芳）1110723