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無薪假增935人 製造業占逾半數

2022/7/25 10:57
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（中央社記者張雄風台北25日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，共計2969家，人數2萬1690人，較上期增加935人，主要是製造業本期新增人數就超過新增人數的一半，一家資訊電子工業就有270人。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，共計2969家，實施人數2萬1690人；較18日公布實施家數計2851家，實施人數2萬755相比，本次家數增加118家，人數增加935人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期較顯著的變動在製造業，增加人數達496人，超過本期新增總人數的一半；其中有一家資訊電子工業者，屬於印刷電路板相關行業，就通報實施270人，另外有一家工具機廠商約50人左右。

黃維琛說，初步了解，2家業者都表示因應訂單減少而有減班需求，由於2家業者都是以外銷為主，後續會再請經濟部去了解，是大環境問題或是廠商、產業聚落有個別困難。

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黃維琛表示，其他申請的單位大多都是小、微型事業，本期服務業、餐飲業及婚宴會館等有微幅增加；好消息是住宿業這期沒有新增通報，研判是暑假期間加上國旅補助有助益。黃維琛說，其他如運輸及倉儲業、旅行社等變化不大。

根據統計，這期實施人數最多為支援服務業8859人，其次為住宿及餐飲業6090人、製造業2157人；家數部分，以支援服務業1499家最多，其次為住宿及餐飲業407家、批發及零售業380家。（編輯：方沛清）1110725

黃維琛
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