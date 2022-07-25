高雄站東路10月底通車 車站整體114年完工

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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部表示，高雄鐵路地下化推動上，高雄車站周邊站東道路預計今年10月底通車，高雄車站整體工程預計民國114年10月完成，鳳山站開發大樓預計112年底完工。

立法院交通委員會今天到高雄考察交通建設案，根據交通部新聞稿，高雄鐵路地下化計畫推動部分，交通部長王國材表示，107年10月14日第一階段地下化通車營運後，已陸續達成啟用站西道路，完成中博高架橋拆除及高雄車站帝冠式歷史建物遷移定位等里程碑。

王國材指出，高雄車站周邊站東道路預計於今年10月底通車，屆時站東路與站西路形成環抱式配對單行道，將實質有效分流站區南北向車流。高雄鐵路地下化計畫的2項重要指標，高雄車站整體工程預計114年10月完成，鳳山站開發大樓預計提前於112年底完工。

為了提供旅客停車空間，王國材指示，台鐵局儘速招標辦理停車場工程，完工前並針對車站周邊長明街及三鳳中街停車場持續提供停車服務，期盼高雄鐵路地下化相關工程能如期如質完工，帶動高雄地區更優質生活環境及經濟繁榮。

王國材也指示台鐵局協助對於三塊厝舊站市定古蹟周邊重新整理，研議規劃設置蒸汽火車，留下歷史及記憶部分，並與高雄市政府討論，要打造優質且兼具文化歷史車站環境。

公路系統方面，王國材說，「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程」正在綜合規劃及環評作業中，希望改善台南市東側內門地區聯外交通。另外，行政院已核定「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」建設計畫，公路總局將投入新台幣128億元，於115年分階段完成新闢省道工程，可提供美濃、六龜橫向便捷聯外交通。

針對國道最壅塞瓶頸的鼎金系統交流道，王國材則指示高速公路局，持續改善國1鼎金系統南出南入及國10自由路出口運轉效能。

觀光旅遊方面，王國材指示交通部觀光局須扶植地方特色觀光節慶活動，今年仍要持續補助2022高雄商圈秋遊觀光節，透過辦理集客活動、產業異業結盟及加強行銷推廣等積極作為，活絡在地產業與商圈，並吸引遊客到訪。（編輯：張雅淨）1110725