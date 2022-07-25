船廠工染BA.5源頭不明 陳其邁：安排員工序列篩檢

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄造船廠有員工染BA.5，目前感染源不明，為國內第2例BA.5重複感染病例。高雄市長陳其邁說，初步鎖定職場感染，將安排船廠員工每2日PCR採檢一次，加強釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心今天公布1起南部船廠COVIS-19（2019冠狀病毒疾病）社區傳播群聚案，50多歲船廠員工重複感染，基因定序為BA.5，且匡列家人、職場接觸者已有18人確診。

高雄市長陳其邁今天出席活動後接受中央社記者採訪說明，此案為高雄民眾，已對該船廠高規格處理，擴大採檢整個造船廠員工，並會定期追蹤，安排每2日一次進行序列PCR採檢，避免有病毒量太低驗不出來的情況。

陳其邁說明，且因個案工作職場有接觸境外傳染源風險，初步鎖定是自職場染疫，但目前尚未查到個案的直接接觸史，將進一步釐清感染源。

高雄市政府衛生局新聞稿指出，目前所有相關確診個案均為無症狀或症狀輕微、隔離照護中，確診個案中有7例Ct值大於或等於30，正由中央進行基因定序以釐清相關風險；目前現場已完成環境清消工作，會密切監控疫情發展。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天指出，南部船廠新增1起BA.5社區傳播群聚，同時也是第2例BA.5重複感染病例，個案為50多歲男性，曾打過3劑疫苗，5月18日曾確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，快篩陽性、Ct值17。

羅一鈞說，目前已採檢染疫船廠員工的3名家人，已有2人確診、Ct值介於21至22；職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中，而其餘116人中，106人陰性、10人陽性，其中8人為新確診個案（Ct值介於23至36）、2人曾於5月至7月間確診過（Ct值介於30至37）。（編輯：黃世雅）1110725