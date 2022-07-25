促多元生態林業 國有保安林開放申請栽植油茶

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）林務局今天表示，為促進租地林農發展多元生態林業模式，在無礙國土保安原則下，增列開放國有保安林範圍的租地造林人也可申請新植油茶，共創林業加值及經營永續。

林務局今天發布新聞訊息說明，一年多前林務局請各林區管理處調查評估，發現國有林範圍內現有依規定混植油茶多年的地區，並無明顯不利水土保持的情形，因此修訂國有事業區租地造林樹種表，在無礙國土保安的原則下，於保安林範圍內的租地造林地容許新植油茶。

林務局補充，台灣栽培油茶的品種主要有油茶，俗稱大果油茶，以及短柱山茶，俗稱小果油茶，都是常綠小喬木，樹高可達6到7公尺，根系可達1公尺以上。

林務局指出，早期栽植油茶以採取果實煉製茶油者，多矮化經營，作為經濟作物栽培，與保安林應採複層林營造的方式不同，所以僅限於保安林範圍外的國有林租地，以每公頃混植30%造林木的原則容許栽植油茶。

林務局提醒，即日起，有意新植油茶的租地林農，可向所在地各林管處提出申請，並經實地勘查後，依規定方式辦理，例如須與其他樹種以帶狀或塊狀混植栽種，藉此建構具有層次的複層林，以發揮森林公益效用等。

林務局統計，目前國內編入為保安林面積計約有47萬公頃，其中林農承租面積近2萬2000公頃，除供國土保安的公益價值外，也有經營森林副產品的潛力。

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林務局補充，根據「森林法」第22條規定，國有林、公有林（縣市政府）及私有林有下列情形之一者，應由中央主管機關編為保安林，包括：為預防水害、風害、潮害、鹽害、煙害所必要者；為涵養水源、保護水庫所必要者；為防止砂、土崩壞及飛沙、墜石、泮冰、頹雪等害所必要者。

還有為國防上所必要者；為公共衛生所必要者；為航行目標所必要者；為漁業經營所必要者；為保存名勝、古蹟、風景所必要者；為自然保育所必要者。（編輯：張雅淨）1110725