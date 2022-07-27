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染疫中重症、死亡數是否再降 指揮中心下午說明

2022/7/27 10:23
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（中央社記者陳婕翎台北27日電）本土COVID-19疫情持續降低，昨天新增的死亡和中重症皆是自5月17日以來最低，雙創70天新低，數據是否再降受關注，疫情指揮中心指揮官王必勝將在今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增2萬4790例本土個案，較上週同期減少約2000例，下降11.8%，昨天2名40多歲男性病逝，皆有慢性病，但無接種疫苗；至於新增的2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）病例，均無慢性病史，但未接種過疫苗。

國內疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠也新增1起BA.5社區傳播群聚，本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，研判源頭在職場可能性高，接觸者採撿陽性個案待定序中，將是今天記者會關注焦點之一。

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首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑21日起派送全台各縣市提供6個月至5歲孩童接種。另外，輝瑞幼兒疫苗也在洽購中，5歲以下嬰幼兒COVID-19疫苗接種率目前僅約6.6%，目標至少打到50%，指揮中心持續鼓勵民眾接種疫苗。

根據指揮中心統計，今年1月至7月25日，本土輕症、無症狀個案累計439萬4044例、占99.53%，中症累計1萬1261例、占0.26%，重症累計9078例、占0.21%，其中死亡累計7833人。（編輯：卞金峰）1110727

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