環署推以功代金贈綠點 1.5萬筆若不足再加碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風、郭姸妤台北27日電）農曆7月是民間的中元普渡，環保署今天推出捐款贈綠點活動，只要透過「以功代金」贈款給公益團體，每筆可獲2000點綠點，目前規劃1.5萬筆，若民眾反應踴躍可再加碼。

每年農曆7月是民間的中元普渡，據行政院環境保護署統計，台灣民俗活動中，以中元普渡期間焚燒紙錢量最多，占全年的35%，其次是3至4月間的清明節約19%。

環保署今天舉辦「中元普渡環保友善祭祀暨紙錢集中燒」記者會，宣布將與全台4大便利商店合作，民眾以功代金即可獲得2000綠點。

環保署空氣保護處長蔡孟裕指出，去年民眾響應紙錢集中燒數量達2.2萬噸，為民國106年的1.8倍；就空污減量的部分，環保署初估去年普渡期間透過環境友善祭祀減少細懸浮微粒（PM2.5）排放量約60噸。

與會的佛光山常務副住持慧傳法師表示，民間祭祀燒紙錢是長久的習俗，馬上要改可能沒辦法適應；當佛光山看到焚香可能會有空污，就想減少焚香；佛教說「香花燈塗果、茶食寶珠衣」，因此改獻花、獻肥皂花，經法師宣導，這些都是貢養活菩薩，讓焚香降到最低，民眾也能接受。

環保署統計，截至去年底共有223家寺廟獲得低碳環保寺廟認證標章，以台中市54家最多。台中市環保局長陳宏益接受媒體聯訪時表示，台中市一年回收紙錢數量約3500噸、占全國約4成；為推廣紙錢集中燒，會將收集車外型打造如金爐造型，讓民眾接受度更高；如大甲鎮瀾宮等知名媽祖廟也願意配合，更能向民眾推廣。

蔡孟裕說明，自7月29日起至8月31日止，民眾只要在全台4大超商利用事務機的「以功代金」平台捐款給公益團體，每筆可獲得2000點綠點，目前規劃1.5萬筆，若民眾反應踴躍可再加碼。

環保署統計，去年響應以功代金的金額達新台幣4500萬元，較106年推動金額也成長4.8倍，今年參與的公益團體更超過百家。（編輯：張芷瑄）1110727