汽燃費8月1日到期 718萬輛車主尚未繳納

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（中央社記者余曉涵台北27日電）汽燃費繳納8月1日到期，公路總局表示，截至27日止只有6成2的車輛完成繳費，尚未繳納車輛還有718萬輛，提醒民眾要把握最後幾天的繳費期限。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，111年自用汽車及機車燃料使用費，截至7月27日止已有6成2車輛完成繳費，尚未繳納車輛約718萬輛，公路總局提醒繳費期限至8月1日止。

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公路總局表示，民眾仍可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

公路總局指出，若不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納，如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，亦可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。此外，車主倘有繳費證明需求，亦可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。（編輯：陳仁華）1110727