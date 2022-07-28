大專專案教師 8月起給薪須比照專任

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育團體常批評，大專濫用「專案教師」，以較差待遇壓榨年輕學者。教育部8月1日起，正式要求專科以上學校編制外專任教學人員，本薪、加給須比照一般專任人員。

根據教育部110學年度統計，台灣有3899名編制外專任教學人員（以下統稱專案教師），占教師總數的8.91%。高教工會等團體常批評大專濫用專案教師，以較差的待遇條件，進而剝削、壓榨年輕的學術人員，多次向監察院等單位陳情。

為此，教育部於5月正式公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，規範專案教師的授課時數、差假、薪酬等，須比照一般專任教師，8月1日起生效。

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教育部也提到，學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為專案教師提繳退休金；聘期屆滿未獲再聘的教師，學校應按服務年資發給慰助金。

教育部強調，大專聘用專案教師應該是基於專業特殊屬性、產業實務經驗，或是因應未來系所整併及人員離退的短期需求。為了督促各校依法調整專案教師薪資待遇，教育部預計於10月蒐集各校資訊，並於年底公告。教師如果認為自身權益受損，也可依法請求救濟。（編輯：管中維）1110728