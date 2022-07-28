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永達學院辦理解散清算 退場基金墊付5158萬元

2022/7/28 15:42
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（中央社記者陳至中台北28日電）永達技術學院於民國103年停辦，目前正由公益董事會辦理解散清算。教育部今天表示，退場基金將墊付新台幣5158萬元，協助保障教職員工權益。

教育部今天發出新聞稿，永達技術學院停辦後，第17屆董事會因違反「私立學校法」相關規定，遭教育部向法院聲請解除職務，學校法人也於今年1月解散。教育部後續依法重新組織第18屆公益董事會。

教育部指出，公益董事會上任後，目前正辦理解散清算事宜，經盤點學校積欠的教職員工超額年金、離退慰助金等費用，向退場基金申請墊付。教育部於今天召開「大專校院轉型及退場基金管理會」，審議通過。

教育部說明，積欠的公保超額年金約1027萬元，加計法定利息14萬元。離退慰助金則是前董事會於105年承諾並與教職員工簽署協議書，於學校處分校產或大筆資金挹注時優先發放，應付未付款項約3238萬元，並加計法定利息約879萬元。

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教育部指出，永達公益董事會已聯繫141名前教職員工，共114名同意簽署債權確認書，將於審查通過後盡速撥款到個人帳戶。剩下27人對債權內容有意見而未簽署，相關款項將先提存法院。

依照「大專校院轉型及退場基金補助及融資要點」，退場基金可以墊付積欠教職員工薪水、退休金、超額年金、離退慰助金等。學校完成清算前，須將款項繳還退場基金。（編輯：張雅淨）1110728

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