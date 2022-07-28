全國技能競賽975名選手競技 線上可參觀

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）第52屆全國技能競賽將於31日登場，975名選手將輪番上場競技，勞動部今天說，因COVID-19疫情，民眾參觀賽事必須事先預約，但已設置賽況導覽直播等，可線上參觀。

勞動部今天發布新聞稿指出，全國技能競賽今年邁入第52屆，今年有青少年組12個職類139名選手、青年組56個職類836名選手，共975名技能好手將齊聚勞動力發展署中彰投分署等5個競賽場地較勁。

勞動部表示，今年也特別邀請歌手大支擔任應援大使，並量身打造街頭風活動主題曲「一技輸贏」，以接地氣的口吻，真實呈現選手們在競賽當下既興奮又緊繃的心情，以及最終渴望一舉奪下金牌，那無所畏懼、放手一搏的勇氣與鬥志為創作動機。

勞動部說，從各職類脫穎而出的前3名，有機會在2023年及2024年代表台灣參加亞洲賽、國際賽，在最高技能殿堂爭取世界榮耀。

勞動部過去都會開放民眾參觀賽事，但今年因COVID-19疫情，參觀採事先預約及總量管制。

勞動部指出，民眾若不能親臨競賽現場，已規劃賽況導覽直播、線上職類探索體驗及虛擬展館、互動遊戲、頒獎花絮及金牌線上作品展等，內容豐富多元。（編輯：唐聲揚）1110728