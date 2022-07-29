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吳德榮：颱風桑達不侵台 未來一週水氣多

2022/7/29 08:38
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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象專家吳德榮今天表示，颱風桑達將不會侵台，未來一週天氣受到季風環流影響，為台灣帶來水氣，各地要留意局部陣雨或雷雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，颱風桑達昨天晚間形成，根據中央氣象局「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，桑達強度偏弱，未來順著季風環流邊緣的導引氣流前進，經琉球北方至東海，之後有減速、北轉的趨勢，無侵台的機率。

吳德榮表示，未來一週季風環流先在台灣東側打轉徘徊約3天，之後2天通過並移至台灣西側、減弱消失，其殘存的西南風影響最後2天。

吳德榮指出，由於季風環流的中心及西側結構較鬆散，東側西南季風則伴隨厚實雲系，在西移的過程又有變化，將對台灣帶來不同程度的影響。

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吳德榮分析，今天至31日季風環流在台灣東方海面打轉徘徊，台灣附近水氣逐漸增多，雲量略增、氣溫略降；各地轉為有局部短暫陣雨的天氣，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率，應注意。

吳德榮說，8月1、2日季風環流通過台灣，其中心鬆散，但水氣增多、仍為各地帶來局部陣雨或雷雨的機率，且伴隨較大降雨的潛勢；8月3日、4日季風環流己消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面易降雨並有強對流發展的機率，應持續注意。（編輯：管中維）1110729

吳德榮
吳德榮：29日起水氣漸增 西半部午後防較大雨勢 颱風桑達可能生成 吳德榮：侵台機會不高
桑達
颱風桑達生成 往西北向上海移動
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