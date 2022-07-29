陶斯松分3階段退場 113年4/1全面退出環境用藥

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）為避免敏感族群長期暴露在使用陶斯松及甲基陶斯松藥劑的環境，傷及神經系統；環保署今天公告分3階段管制陶斯松原料、藥品，及給予產品消化期，113年4月1日起將全面退出環境用藥。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒指出，陶斯松環境用藥管制將分3階段執行退場，今天公告修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法 」中關於現有陶斯松環境用藥管制內容及期限，首先從111年8月1日起，禁止陶斯松環境用藥原體（原料）的製造、加工、輸入。

其次，112年1月1日起，禁止一般及特殊環境用藥製造、加工、輸入。

再者，針對已製造的藥品給予消化期。在112年1月1日前製造、加工、輸入的一般及特殊環境用藥，將從113年4月1日起禁止輸出、販賣、使用。

他並說，陶斯松是一種被廣泛用於家庭和農場中的殺蟲劑，依據暴露的量和時間長短，吸入或攝入陶斯松可能會導致對各種神經系統的影響，症狀包含頭痛、視力模糊和流涎症到癲癇、昏迷甚至死亡。

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他提醒，若是嬰幼、兒童、孕婦等敏感族群，要特別小心，像是孩童會出現認知功能下降、神經發育遲緩。

他補充，環保署根據上述公告內容逐步執行退場，違反規定者將依據「環境用藥管理法」規定開罰，關於原料、藥品的製造、加工、輸入部分，違者可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰；113年4月1日以後仍販售，將罰負責人9萬元以上、45萬元以下罰鍰，藉此保障國人健康及維護環境安全。（編輯：陳政偉）1110729