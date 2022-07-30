餐飲業疫情間求轉型 銀髮勞工成助力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北30日電）COVID-19疫情衝擊產業，餐飲業求生存積極轉型試圖開發新模式，集山集團與銀髮人才中心合作進用多名中高齡勞工，成功改變販售模式，銷售成績亮眼。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心發布新聞稿，分享企業進用銀髮族成功轉型的實際案例，鼓勵企業招聘中高齡。

銀髮人才資源中心指出，集山集團旗下悟饕池上飯包品牌原本以內用店面為主，近期因為內用需求降低、外帶取餐風氣興起，集山悟饕便開始在各個捷運站點設立進駐販賣餐車，餐車銷售員也逐漸變成販賣便當的主力。

銀髮人才資源中心表示，餐車銷售員的工時短，彈性工作的特性相對體力負擔較低，加上現場親和力發揮的需求與銀髮族特性相當符合，因此集山悟饕便嘗試與銀髮中心合作，透過中心舉辦的職場體驗式徵才活動錄取2名銀髮員工，其中經由銀髮中心媒合的便當銷售員張姐退休前擔任文職工作，如今重新再踏入職場，面對新的銷售工作也能順利上手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

集山悟饕楊副理表示，銀髮員工做事認真、效率高，再加上配合職務內容簡單化下，工作幾乎沒有問題，除了待人處事上能給年輕一輩員工做好榜樣外，也會十分重視自己對外銷售時的行為舉止，維持好公司的品牌形象，對公司來講是一大加分。

銀髮人才資源中心說，國內餐飲業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間試圖轉型，銀髮工作者更是在其中扮演著重要角色，集山集團便是進用了多名銀髮工作者後，在疫情衝擊下調整銷售型態而轉型成功的其中一例，顯見銀髮族再步入職場，提供企業量能也為自己開發新職業道路，彼此都能達成雙贏局面，歡迎有需求民眾可至銀髮人才資源中心洽詢。（編輯：張芷瑄）1110730