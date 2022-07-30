兩釋憲案台大勝訴 管中閔：堅持學術標準不曾退讓

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（中央社記者陳至中台北30日電）憲法法庭29日做出111年憲判字第11、12號判決，台灣大學一方都獲得勝訴。台大校長管中閔今天表示：「台大一向堅持學術標準，不曾退讓」，判決結果證明台大的堅持是正確決定。

昨天憲法法庭的2個判決，都與台大教授續聘、評鑑案件有關。第11號判決是源於台大於民國104年間決議不續聘一名李姓助理教授，雙方歷經申評會、行政訴訟等程序，最高行政法院於106年決議駁回台大的抗告。

台大認為最高行政法院違反憲法第11條保障學術自由權與大學自治權，因而聲請釋憲。憲法法庭昨天公布的第11號判決，確認最高行政法院106年的決議違憲。

憲判字第12號判決，則與台大一名教師未通過評鑑有關，教師提起行政訴訟敗訴，進而聲請釋憲。憲法法庭認為台大未違反憲法法律明確性、正當法律程序原則、比例原則及保障工作權意旨，認定合憲，也是由台大一方勝訴。

管中閔今天在臉書（Facebook）上表示，兩件釋憲案台大都勝訴，關係到未來大學如何處理教師續聘與評鑑，也使大學自治再向前邁進了一點。不過他也補充，距離真正的大學自治，還有很長的路要走。

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民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台大社會科學院目前正進行學術倫理案件審定，受到社會關注。管中閔今天貼文是針對對釋憲案，但他文中強調：「台大一向堅持學術標準，不曾退讓，這次的判決結果證明了台大的堅持是正確的決定。」部分網友解讀與林智堅論文案有關。

台大前代理校長、目前是第13任校長候選人的郭大維，今天出席2022年旺宏金矽獎頒獎典禮，會後接受媒體聯訪，問及林智堅論文案相關議題，他一開始不願回應，在媒體追問下才表示，學術倫理是非常重要的事，相信台大會做最公正、最好的調查。（編輯：陳政偉）1110730