入住環保旅宿現折200元 環保署追加1500名額

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（中央社記者張雄風台北31日電）行政院環境保護署於7月15日推出「悠遊國旅．綠點有禮」環保標章旅館折價新台幣200元活動，受民眾熱烈迴響，已於25日額滿，環保署宣布自明天起再加開第二波名額1500名。

環保署表示，「悠遊國旅．綠點有禮」活動優惠券將於8月1日上午10時重新上架，只要下載環保集點APP並註冊成為會員，就能兌換活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。

環保署提醒，為讓更多民眾體驗綠色旅遊，第二波活動加碼1500名額，僅限尚未參加過活動的民眾使用；如已兌換過「悠遊國旅．綠點有禮」優惠券但尚未抵用住宿費的民眾，可從環保集點APP「我的優惠券」找到原序號，於第二波活動期間則可重新啟用，無須再次兌換。

環保署強調，本次活動同樣採「先住先用」，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，搶換活動優惠券不等同取得折抵名額。若活動結束或補助用罄，活動優惠券將下架並在環保集點APP上顯示活動額滿訊息。

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另外，環保署同時辦理「減塑旅遊GO環保 自備旅宿用品填問卷抽好康」活動自明天起至8月31日止，活動期間民眾只要在出遊時，自己準備旅宿用品，與房卡一起拍照上傳環保署臉書活動貼文留言、標記3名好友、填問卷，即可獲得抽獎機會。

獎項包含福容大飯店、雲朗觀光集團環保標章旅館通用券以及環保綠點（總價值超過10萬元），希望民眾響應活動，在旅遊時提高自備旅宿用品的意願；預定於9月12日抽出幸運得主，公布於環保署臉書粉絲團。（編輯：張雅淨）1110731