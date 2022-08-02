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乾杯推燒肉新品牌 放眼進軍西方市場

2022/8/2 15:16（8/2 15:41 更新）
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乾杯集團宣布推出新品牌KANPAI CLASSIC，董事長平出莊司（左1）表示，期望往西方國家市場發展。中央社記者江明晏攝 111年8月2日
乾杯集團宣布推出新品牌KANPAI CLASSIC，董事長平出莊司（左1）表示，期望往西方國家市場發展。中央社記者江明晏攝 111年8月2日
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（中央社記者江明晏台北2日電）興櫃餐飲企業乾杯今天宣布推出燒肉新品牌，瞄準高客單價市場，首店插旗天母新光三越。主要布局兩岸的乾杯集團表示，未來將以此品牌為模板，前進西方市場。

乾杯集團今天宣布推出新品牌KANPAI CLASSIC，為集團前進西方市場的燒肉品牌模版，首間插旗於新光三越天母店二館，並以ROBBINS ISLAND BMS 9+澳洲和牛適合燒烤12部位，打造燒肉專門店。

乾杯事業版圖橫跨台灣與中國大陸，除了兩岸仍是重點市場、積極拓點外，乾杯集團董事長平出莊司期望往西方國家市場發展。雖因疫情等諸多因素耽擱，集團仍持續籌備、打造出針對西方國家所展開的品牌KANPAI CLASSIC，第一階段先搶攻新台幣90億元的台灣燒肉市場，未來將朝歐美國家插旗，目前已經在調研倫敦等城市。

乾杯集團今年已展11間分店，集團總店數達65間，預計年底前再展1間。

ROBBINS ISLAND被譽為「純淨之島」，位於塔斯馬尼亞周邊海域，有別於一般澳洲和牛僅50%黑毛和牛血統，ROBBINS ISLAND的澳洲和牛擁有F4至純血黑毛和牛基因，飼養35至36個月以上，多外銷到世界各國名廚餐廳。

平出莊司表示，BMS 9+等級每月平均產量約40至50頭牛，僅約1至2間店鋪的使用量。（編輯：張良知）1110802

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