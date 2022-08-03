趣遊參山加碼600元 中彰竹竹苗國旅有好康
2022/8/3 14:45
（中央社實習記者郭姸妤、記者陳清芳台北3日電）悠遊國旅補助已上路，參山國家風景區管理處今天宣布，結合竹竹苗、中彰兩大觀光區域，凡是2日以上團體旅客，每人可享新台幣600元加碼好康，包含深度導覽、特色體驗、伴手禮，名額2000名，8日起開放報名。
參山處今天在交通部觀光局旅遊服務中心舉行「趣遊參山遊程」記者會，交通部觀光局副局長林信任、參山處副處長湯維堯、竹竹苗區域觀光聯盟總召集人江百松等多人出席，宣布加碼好康內容。
林信任致詞表示，此次加碼600元旅遊活動提供5大主題遊程選項，包括谷關松鶴部落體驗獵人營、搭牛車行經潮間帶「海牛採蚵」，以及創新內容，例如水土保持局推出農村體驗活動，像是客家藍染藝術和藺草編織，都非常具有特色。
目前參山與台中、彰化、新竹縣市、苗栗等5縣市規劃有12條遊程，江百松說，有1日遊、2日遊及3日遊，包含風味美食、客家風情、風華古蹟、部落體驗及綠色生態，希望旅遊業者能給予支持，帶動地方產業流動。
參山處提醒，申請日期自8日起開放報名，旅遊業者在中彰及竹竹苗觀光圈內包裝2日以上客製旅程，即可申請加碼補助600元回饋旅客，名額2000名。
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林信任會後受訪指出，悠遊國旅受到廣大迴響，「熱上加熱，好上加好」，透過參山處加碼600元旅遊活動，提升民眾到觀光圈進行旅遊消費意願，也透過活動讓觀光圈向上茁壯。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊國內觀光旅遊產業，交通部7月15日起推出悠遊國旅補助，由於適用平日（週日至週四），從7月17日正式開跑。林信任今天在會中表示，悠旅國旅訂房補助房間數目前為綠燈，空房還夠，鼓勵民眾趕快訂好行程出遊。（編輯：陳清芳）1110803
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