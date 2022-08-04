幼童2度染疫病毒量更高？ 指揮中心：應屬特例

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北4日電）新竹幼童近日重複感染COVID-19，病毒量卻比前次高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，據英國研究，2次感染住院率、死亡率都更低，新竹這名幼童應屬特例。

新竹1歲幼童今年5月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但近期再次發燒到攝氏39度且有咳嗽、呼吸急促等症狀，經檢驗再次確診，且Ct值比5月染疫時更低，代表病毒量更高。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，英國今年曾發表一篇大型研究，收案對象為去年及前年Alpha及Delta變異株流行期間，曾重複感染的2343名16歲以下兒童，並比較住院、重症及死亡率。

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羅一鈞說，研究結果顯示，初次染疫的兒童住院率約2.7%、重複感染住院率約2.4%，並無統計差異；初次感染住加護病房的共有7人、重複感染4人；初次感染致死率萬分之1，重複感染則無人死亡，不增反減。

羅一鈞指出，按理來說，只要曾經染疫過就會產生免疫力，第2次感染時應有保護作用，重症、死亡風險也會隨之降低，認為新竹幼童應屬特例或個案，但Omicron重複感染究竟會帶來什麼影響，仍有待監測。（編輯：張芷瑄）1110804