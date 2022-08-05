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中部5縣市閩南語教科書流標 教育部將協助溝通

2022/8/5 14:49
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（中央社記者陳至中台北5日電）全國教育產業總工會今天發出新聞稿指出，中部5縣市小學1到4年級閩南語教科書採購流標，導致學校要自行跟廠商議價，造成困擾。教育部表示將協助溝通，簡化各校採購程序。

國家語言發展法規定111學年度開始，中小學必修本土語言，國中7、8年級每週必修一節，高中則須修課2學分。

111學年度即將開學，但全教產今天發出新聞稿，指中部5縣市小學1到4年級閩南語教科書流標，各校教師正為教科書價格傷腦筋，紛紛表示希望縣市能統一處理。

全教產表示，台中市教育局要各校自行與廠商接洽，且上下學期都要分開議價，造成各校困擾。建議可依照高雄、屏東等縣市議價結果統一招標，節省程序並避免浪費資源。

對此，教育部今天稍晚以文字回應中央社，本土語文教科書多採聯合採購，苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣等5縣市，以聯盟方式辦理本土語文教科書採購，但因廠商報價未進入底價而流標。

教育部表示，5縣市已轉知所屬學校進行小額採購，後續國民及學前教育署將持續向承辦縣市了解所遇困難並再行溝通，以簡化各校採購程序。（編輯：陳政偉）1110805

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