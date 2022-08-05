英仙座流星雨將登場 11到14日觀賞好機會

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市天文館今天表示，每小時可達百顆的英仙座流星雨下週將登場，11日至14日都是觀賞好機會；天文館還特別推出定時導覽， 分享流星雨知識及觀賞方法，有興趣的民眾別錯過。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿指出，下週即將到來的英仙座流星雨是每小時可達百顆的三大流星雨之一，11日至14日都是觀賞好機會，雖然遇到滿月前後，但只要把握觀賞要訣，仍可享受一場豐盛的流星盛宴。

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天文館表示，6與7日、12及13日這兩個週末與週日，推出「英仙座流星雨」假日主題定時導覽，配合展示場多媒體互動模型，分享有關流星雨知識及觀賞方法；6日、12日的宇宙劇場夜間星象解說場次，也將透過星象儀教導如何尋找英仙座流星雨的蹤跡。

天文館指出，展示場的定時導覽時間為每週六、日上午10、11時與下午2、3、4時，購票進入展示場後，在一樓服務台登記即可參加；宇宙劇場周末夜間的星象解說有晚間7時及晚間7時30分兩場，免費入場。（編輯：戴光育）1110805