性騷擾申訴案5年翻2.6倍 記下4件事捍衛權益

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（中央社記者張茗喧台北5日電）據衛福部統計，去年性騷擾申訴共1721件，是106年的2.6倍，跟蹤、偷拍明顯增加。衛福部保護司長張秀鴛今天說，只要記下發生日期、時間、地點與騷擾情形，就能捍衛自身權益。

衛生福利部召開記者會公布最新性騷擾申訴案件統計，張秀鴛表示，近5年性騷擾申訴件數逐年上升，去年共接獲1721件，較民國106年的662件成長，其中有75%案件調查成立。

進一步分析，性騷擾被害人多達96%是女性，以「肢體騷擾」占51%為大宗，其次依序為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」26%、「言語騷擾」14%，超過60%受害者不到30歲。

張秀鴛說，過去社會文化中常認為性騷擾「沒什麼」，久而久之助長性騷擾風氣，因此當面臨性騷擾時，受害者擔心外界眼光或對方報復帶來生活不便，經常選擇隱忍，但近年申訴數量顯示民眾對於性騷擾抗拒的意識逐漸抬頭，不願再隱忍下去，更勇於捍衛自己的權益。

許多民眾對於性騷擾的觀念仍停留在肢體騷擾，但近年隨社交網站、通訊軟體發達，「跟蹤及不當追求」、「傳送色情圖片或偷窺偷拍」的性騷擾類型比率明顯提升。

張秀鴛說，很多人在追求另一個人時，經常會到對方上班或每天行經的地方等待，或是偷拍對方表達愛慕或關心之意，但這些自以為的友善行為，其實都已經構成性騷擾；近年也曾看過社區管委會開會時，有委員突然摟抱另一名委員，卻自認只是禮儀。

張秀鴛指出，分析訴願可以發現，加害人從申訴、再申訴到提出訴願，行為人都一再強調自己沒有性騷擾的犯意，也沒有性騷擾，但實際上，多達75%經過調查仍然確定有性騷擾事實，也代表民眾過去隱忍了多久。

性騷擾行為造成的傷害不見得看得見，卻不代表不存在，張秀鴛說，歷經過性騷擾的被害人可能在往後的人際互動中，對人產生防衛心理，面對很多事情也容易提不起勁，甚至產生憂鬱、焦慮等心理症狀，再對生理造成傷害。

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張秀鴛強調，性騷擾判斷標準除了客觀的事證、物證外，受害者的主觀感受也是主要衡量標準，只要被害人感到受到侵犯，就可能構成性騷擾，由於性騷擾可能只是短暫幾秒的時間，不見得能拍照或拿出監視錄影器，但只要可以記下發生日期與時間、發生的地點以及對方碰觸的情形，就可以作為申訴證據，交由警方調查。

律師郭怡青也提醒民眾，與他人的互動要有分寸，否則性騷擾申訴一旦成立可能付出新台幣1萬至10萬元不等的代價。（編輯：管中維）1110805