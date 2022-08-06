台美交流玩創意 台灣學生越洋視訊美國星巴克點餐

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美國加州喜瑞都社區大學與台灣台北市、新北市多所中小學舉辦英語營，20歲的周群凱（中）主持線上討論外，還把鏡頭帶到美國生活的現實場景，讓台灣學生越洋點咖啡。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月6日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國加州一所社區大學與台灣學生交流，儘管因疫情採線上方式，但義工發揮創意，拿著手機到美國星巴克，讓台灣學生透過視訊越洋練習用英文點餐。

現年20歲的周群凱（Jonathan Chou）是喜瑞都社區大學（Cerritos College）學生，他與其他50多名年齡相近的志工在7月參與了一場暑期英語營，透過視訊與台北市、新北市超過百名中小學生進行數週的密集連線。

這些美國高中和大學生用分組方式，與台灣學生上課，主題除了加州生活、美國景點與流行文化之外，周群凱發揮創意，在他的小組內，帶著手機走出課堂，進入美國生活的現實場景，進行了一次「跨越太平洋的點餐」。

周群凱在台灣長大，高中之後到美國讀書，他說這次英語營印象最深刻的是，現在台灣學生的主動學習、願意開口討論的風氣，跟自己以往在台灣念國中的經驗很不一樣。

他為了讓台灣學生體驗最在地的美國生活，把視訊鏡頭帶到了星巴克咖啡店，讓台灣學生與美國店員直接交談，「跨越太平洋」為他點了一杯飲料。

16歲的艾維拉（Karla Avila）受訪說，很高興藉由這次營隊，與台灣學生面對面聊天。她的最大收穫是，台灣學生向她介紹台北101、日月潭、夜市等景點，讓她非常嚮往，希望有一天可以到訪台灣。

喜瑞都社區大學自2017年開始與台北市、新北市的的學校簽署文化交流備忘錄，每年有學生到台灣，輔導台灣的中小學生學習英語，疫情之後改採線上進行。

喜瑞都大學校董劉昕是這項計畫的靈魂人物，她在社區大學教授電腦科學20多年，近年與故鄉台灣展開交流，她親自帶著美國大學生到訪台灣，去過台北、新北、台南、花蓮等城市。

劉昕表示，藉由這種小班式的語言交流，台美兩地的學生能夠互相學習，她最感到滿意的是，看到新一代的台灣學生都很願意開口參與討論，勇敢邁出第一步，每個視訊聊天室都充滿笑聲，時間到了還停不下來。

劉昕表示，除了生活與文化層面的話題，這一屆英語營校方請來醫生、律師、資訊主管等專業人士，與台灣學子分享職場工作經驗與最新科技知識。

她期待疫情趨緩之後，能夠再度帶著美國學生到台灣去。本屆英語營有270名台灣中小學生參與。

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駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天在華僑文教中心的禮堂舉行頒獎典禮，處長黃敏境、劉昕等校方代表和贊助單位世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲等人出席，頒獎表揚英語營的數十名志工及學生發起的「捐書到台灣」計畫。

英語營志工劉永泰（Tyler Liu）發起，號召多名美國高中生與機構參與，募集了178箱、7000多本英文圖書，將在8月底透過海運送抵台灣，由宜蘭縣公正國小接收之後，這批圖書將分配到宜蘭縣內的大小學校圖書館，供縣民與學生借閱。公正國小校長與老師錄製影片表達感謝。（編輯：周永捷）1110806

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處5日在華僑文教中心的禮堂舉行頒獎典禮，處長黃敏境、喜瑞都社區大學校董劉昕、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲頒獎給參與英語營的美國高中、大學生。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月6日

美國加州喜瑞都社區大學校董劉昕（圖）主導下，自2017年起與台灣台北市、新北市進行語言及文化交流。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月6日

16歲的艾維拉（圖）擔任志工，參與美國加州喜瑞都社區大學與台灣中小學生的英語營。台灣學生向她介紹台北101、夜市、日月潭等景點，讓她很想到台灣一遊。志工身上的T恤印有美國及中華民國台灣的國旗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月6日