輝瑞嬰幼兒疫苗何時到 指揮中心：都在安排中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北8日電）各界關注輝瑞嬰幼兒疫苗進度，中央流行疫情指揮中心今天說，下午將召開ACIP會議討論相關議題，出貨時程安排中。另有關第4劑施打條件暫不會進一步放寬。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，為防範本土疫情危害孩子健康，嬰幼兒COVID-19疫苗持續接種，指揮中心公布，昨天共667人次接種莫德納嬰幼兒疫苗，累計11萬2463人次，占該年齡層14.2%。

至於6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗已完成簽約，預計採購190萬劑，各界關注開打時程。指揮中心指揮官王必勝表示，下午會召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議相關議題，包括施打間隔等，決議等開完會才知；測試品這兩天會到，至於廠商出貨時程都在安排當中，會持續追問出貨時程。

媒體詢及，有醫師認為，打第3劑超過4個月，染Omicron BA.5亞變種病毒風險和沒打一樣，是否要打第4劑。王必勝說，這要根據廣泛、綜合的考量，做政策時也會請教專家小組和各方專家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王必勝表示，目前對於第4劑施打條件維持現行規定，不會進一步放寬，這是根據很多研究實證做的判斷；至於打多久效力會等於沒打，這一方面因人而異，另一方面每個研究判斷都不同，呼籲民眾遵守相關建議接種。

據統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬2296人次，截至目前為止累計接種5988萬2600人次。涵蓋率第1劑 92.1%、第2劑86%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.5%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 93.3%），第2次追加劑接種率7.8%（65歲以上接種率 30.8%）。（編輯：管中維）1110808