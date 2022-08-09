輝瑞嬰幼兒疫苗開打規劃 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議昨天同意，嬰幼兒接種輝瑞疫苗，疫苗最快何時開打備受關注，指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增1萬5206例個案，是自4月30日後，約100天以來新低，雖8月7日病例數出現微增趨勢，但以長期疫情走勢分析，國內疫情未現明顯反轉，持續下降，但仍要密切注意何時出現上升趨勢。

指揮中心預估本土疫情低點數週後，BA.5本土疫情可能攀升，指揮官王必勝昨天表示，預測本週COVID-19疫情應該仍呈現平緩分布，但最快1至2週後國內確診人數可能上升，但國內下一波疫情單日確診高推估不到8萬例。

BA.5本土疫情將再起，指揮中心呼籲民眾確實配合防疫規定，尤其尚未接種疫苗的脆弱族群，包含幼兒、長者應儘速施打。6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗已完成簽約，預計採購190萬劑，ACIP專家昨天針對滿6個月至4歲幼兒輝瑞疫苗提供接種建議。

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有關輝瑞嬰幼兒疫苗接種作業實施時間，由於現階段仍在安排疫苗貨運航班，預計先到貨的會是測試品，最快今明兩天抵台，指揮中心後續將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。疫苗到貨及開打日期將是今天下午記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月7日，本土輕症、無症狀個案累計468萬648例、占99.53%，中症累計1萬2056例、占0.26%，重症累計9744例、占0.21%，其中死亡累計8402人。（編輯：陳政偉）1110809