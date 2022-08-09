屏東民生用電純綠能 邁向100%再生能源城市

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屏東縣環保局9日表示，所成立的綠能專案辦公室採「太陽光電專案專區」與「土地複合式利用」策略，其中高樹鄉太陽光電示範區，以盜採砂石坑轉型設置光電廠，在今年獲得全球智慧解決方案（Global Smart Solution Report）「最佳綠色投資獎」。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）再生能源是全球重要議題，屏東縣政府發展綠電，今天宣屏東縣再生能源併網容量達成1GW（百萬瓩），成為全台第1個達到民生用電純綠能的縣市。

屏東縣政府今天舉行「民生綠電RE100暨邁向永續城市發表會」，由縣長潘孟安帶領騎上最具代表性的低碳交通運具P-bike公共自行車，踩踏發出綠電點亮「Renewable Energy 100% （RE100） Pingtung」，宣布屏東在6月底達成民生用電完成可再生能源百分百創舉。

潘孟安會中表示，屏東縣1GW（百萬瓩）再生能源設施，包括太陽能、風力、沼氣等，在中央部會支持下，經濟部能源局成立跨部會協調平台，加上台電公司協助「循線找地」的饋線盤點與綠能策略研擬，才能順利達標。未來將與更多公營事業夥伴合作，結合屏東新農業發展、生態及景觀等永續發展概念，整體規劃閒置國有地活化再利用，讓屏東繼續向前。

立委周春米指出，屏東縣日照條件優秀，由環保局成立綠能專案辦公室全力推動，優先以不適宜耕種荒廢土地，劃設太陽能光電專區。接下來將投入台灣、屏東綠電發展下階段工作，吸引產業投入「綠能永續隊」。

環保局說，綠能專案辦公室採「太陽光電專案專區」與「土地複合式利用」策略，其中高樹太陽光電示範區，以盜採砂石坑轉型設置光電廠，在今年獲得全球智慧解決方案（Global Smart Solution Report）「最佳綠色投資獎」。

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另外，縣府團隊及鄉鎮公所在不影響原有設施功能下，結合再生能源活化閒置空間或場域，推動「大武丁滯洪池浮動型光電及大響營堤防光電」、「掩埋場光電」、「公墓轉作光電運動公園」、「停車場光電屋頂」、「校園光電風雨球場」、「原鄉部落防災型微電網」、「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」與「高樹太陽光電示範區」等案例，成為其他城市學習取經對象。

環保局提及，縣府參考台電公司用電統計，屏東縣用電最高為家庭、民生用電，佔比33%、其次為工業用電28%，接下依序為服務業、農林漁牧。而100%民生綠電即為透過屏東縣1GW（百萬瓩）已併網再生能源設施產生發電量，可供應白天尖峰用電時刻家庭用電需求，有效舒緩全球熱浪對屏東電力供應穩定性衝擊，為邁向100%再生能源城市永續第一步。（編輯：孫承武）1110809