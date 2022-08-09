食蛇龜晶片位移不適 竹秀醫院伸援電腦斷層攝影

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農委會特有生物研究保育中心所收容一隻食蛇龜，疑因識別晶片位移造成不適，被帶往竹山秀傳醫院進行電腦斷層攝影盼找到確切位置；由於這是首次對食蛇龜進行嘗試，特生中心還特地帶另隻健康食蛇龜當對照組，不過2隻食蛇龜在無麻醉狀況下活力十足，讓工作人員花了不少時間，所幸最後順利完成任務。（竹山秀傳醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月9日

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）特生中心收容1隻食蛇龜，因識別晶片位移到體內臟器處，造成明顯不適，由於中心無適用設備，今天帶至竹山秀傳醫院進行電腦斷層攝影，確定晶片所在位置，有利獸醫師後續處置。

一隻石虎受傷結痂後反復化膿，民國110年8月被送到竹山秀傳醫院做電腦斷層攝影。醫院發布新聞稿表示，今天又接獲行政院農業委員會特有生物研究保育中心來電求助，希望以專業儀器為1隻保育類野生動物食蛇龜找出位移的晶片，讓食蛇龜後續能順利野放。

竹山秀傳醫院表示，收容在特生中心的食蛇龜野放前植入晶片建立身分，若走私出口被緝獲，掃描晶片就能知道來源，但特生中心獸醫師最近發現這隻食蛇龜行動不正常，懷疑因肌肉運動或血液、淋巴流動，導致體內晶片位移，造成後肢腫脹、行動困難。

醫院表示，特生中心只有X光設備，無法確定晶片在體內何處，希望透過電腦斷層攝影找出確切位置，由於這是首次對食蛇龜進行嘗試，特生中心還特地帶另1隻健康的食蛇龜當對照組，以利判斷，只是這2隻龜在無麻醉狀況下活動力十足，讓放射師、獸醫師為如何固定花了不少時間，所幸最後順利完成任務。

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放射科主任邱昭彥說，160切電腦斷層攝影能呈現3D且多切面畫面，龜殼有厚度，與人類頭部條件類似，因此選擇用此結構條件去檢查，結果較精確，雖然食蛇龜大小只有20多公分，但生理結構透過檢查清楚呈現。

檢查後，確定晶片位移到體內，造成食蛇龜不適，獸醫師帶回影像資料進一步判讀、處置，由於無法核銷健保，至少新台幣5000元診察費由醫院自行吸收，院長莊碧焜認為，只要設備允許，對任何生命提供協助都責無旁貸，繼去年石虎來檢查找出病灶後，今年再幫助食蛇龜，都是醫療機構關懷生命的使命。（編輯：謝雅竹）1110809