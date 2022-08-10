鹹酥雞嘉年華在高雄 平民美食大挑戰

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高雄市政府舉辦2022全國鹹酥雞嘉年華，邀藝人張文綺代言，希望透過她的號召，讓大家看見高雄美食的強大，吸引更多遊客到訪高雄。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）不讓牛肉麵、滷肉飯等平民美食專美於前，高市府月底推出的「2022全國鹹酥雞嘉年華在高雄」，除了挑戰「全台鹹酥雞王」寶座；更邀請高雄出身的「鹹酥雞女神」張文綺代言。

高雄市政府觀光局今天新聞稿表示，活動將於27、28日下午4時至晚上9時，地點在高雄大遠百1樓追夢廣場，2天合計上百攤次店家，到港都就能直接嗑到全國各地鹹酥雞，抓住暑假尾巴大啖「邪惡的誘惑」。

高市府去年4月首度舉辦鹹酥雞嘉年華，吸引饕客前來朝聖，市長陳其邁當時豪氣高喊「高雄鹹酥雞是全國第一」，因此今年擴大舉辦全國鹹酥雞比賽，號召全台各路英雄店家前來較勁。

觀光局長周玲妏說，全國鹹酥雞嘉年華在高雄，邀請藝人張文綺擔任代言人，除了她是「正港」高雄人外，另方面她也被網路鄉民封為「最美的鹹酥雞老闆娘」、「鹹酥雞女神」，透過她的號召，讓大家看見高雄美食的強大，吸引更多遊客到訪高雄，一起將平民美食推向國際。

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「鹹酥雞女神」張文綺表示，身為高雄女兒很高興參與這次活動，號召全國吃貨來高雄品嚐國民美食鹹酥雞；自己也將家鄉的鹹酥雞帶至外縣市發揚光大，成為這項邪惡美食的老闆娘，呼籲民眾盡速安排行程高雄一遊。

觀光局表示，活動邀請全台有20、30年以上歷史的老店家，例如台北頂尖高手夢幻無骨鹹酥雞、台中洪家回春堂鹽酥雞、台南集雞蜜鹽酥雞等店齊聚高雄，挑戰「全台鹹酥雞王」寶座。（編輯：孫承武）1110810