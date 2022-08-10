輝瑞嬰幼兒疫苗到貨時程 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北10日電）Omicron BA.5確診本土病例增多，指揮中心催打疫苗，輝瑞嬰幼兒疫苗接種建議昨天出爐，但到貨時程至今尚未確定，指揮中心指揮官王必勝今天下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）昨天新增2萬3458例本土個案，相較上週同期上升0.7%，中央流行疫情指揮中心預估本週確診數與上週持平，疫情緩步下降。

昨天中重症新增34例，是5月3日以來新低，其中有18人死亡，同樣是5月12日以來新低。但是Omicron BA.5本土個案新增1例且源頭不明，累計已有24例，指揮中心推估，國內BA.5疫情高峰可能出現在9月底至10月初。

兒童病例方面，昨天新增8個月大男嬰死亡個案，7月初出現發燒症狀至急診就醫，X光顯示為肺炎並經PCR採檢陽性確診，緊急收住加護病房以藥物、呼吸器治療。

孩童住院期間經細菌培養發現同時感染多重抗藥性綠膿桿菌，病況持續惡化病逝，是國內首見COVID-19合併綠膿桿菌感染的孩童重症死亡病例。

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昨天另新增1例青少年特殊重症，這名17歲少女有慢性精神疾病、長期用藥治療，曾接種2劑疫苗，7月底因出現咳嗽、喉嚨痛等症狀確診，8月初二度心悸就醫使用鎮靜劑，疑因鎮靜劑過量昏迷，住院後病況回穩，是國內第12例青少年重症病例。

為防BA.5本土疫情激升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家決議，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗完整接種需要3劑，疫苗到貨期程仍在安排中，盼家有幼童的父母可先帶孩子接種莫德納嬰幼兒疫苗，及早獲得保護力。（編輯：陳清芳）1110810