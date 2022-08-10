騎自行車巡航大鵬灣 10月登場即起開放報名

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（中央社記者余曉涵台北10日電）大鵬灣Cruising 300自行車系列活動，今年預計在10月展開，觀光局邀請旅客騎自行車巡航大鵬灣的美好景緻，即日起受理報名。

交通部觀光局今天舉辦大鵬灣Cruising 300自行車系列活動記者會，會中宣布活動將在10月8日到9日登場，即日起受理報名。

觀光局表示，Cruising代表著巡航、圍繞著大鵬灣處處美好景緻的驚豔，活動第一天率先登場的是小騎士Slip Bike滑步車活動，廣邀300組2到10歲小朋友滑行於大鵬灣國際休閒特區國際級賽道，享受乘風騎乘的樂趣，藉以培養學齡前兒童的平衡感發展、強健體能，從體育競賽活動中學習運動家的精神。

觀光局指出，10月9日則由「鵬灣橋趣味活動」接棒，300名車友在鵬灣跨海大橋上運用單車技巧於賽道上坡300秒內比快計時、下坡300秒內比慢樂活賽，享受自行車操控無與倫比的技巧速度感。

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除此之外，觀光局指出，10月9日同時舉辦「大鵬灣Cruising 30eat美食馬拉松」，活動串聯轄區景點、藝術美景及在地特色美食小吃，車友們需於300分鐘內完成美食馬拉松10到30點的品嚐、拍照打卡蓋章，完成即可兌領紀念品。

觀光局表示，系列活動中還規劃了報名參加「雙雙對對Cruising」活動，只要曾在大鵬灣定情、求婚、拍婚紗照、結婚25天、25個月、25週年等等夫妻檔一起參加自行車活動，報名成功並經主辦單位徵選通過的25對夫妻檔，在活動當天穿著情侶裝出席，騎乘自行車至大鵬灣國際休閒特區海上教堂拍照，以及參與雙雙對對Cruising粉紅幸福的泡泡氛圍，將可獲得2022年大鵬灣特色餐券及超值好禮。（編輯：張雅淨）1110810