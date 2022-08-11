家事移工雇主薪資補貼 勞動部即起受理申請

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）家事移工月薪調至新台幣2萬元，勞動部今天表示，即日起受理雇主申請薪資補貼，申請期間至民國114年8月9日止，將針對一般雇主或弱勢雇主分別提供每月1500元或3000元補助。

國內家事移工薪資睽違7年調漲，勞動部昨天拍板家事移工調薪至2萬元，新引進及期滿轉換雇主的移工昨天起適用，勞動部也提供經濟弱勢雇主及一般雇主的薪資補貼，盼能減輕雇主負擔。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，已經發布「雇主聘僱外籍家庭看護工薪資補助要點」，並於今天起受理雇主申請薪資補助。

發展署表示，只要在111年8月10日至114年8月9日期間內，雇主與外籍家庭看護工在所簽訂的勞動契約中約定每月薪資達2萬元，勞動部就會依雇主個人的經濟情況，針對一般雇主或經濟弱勢雇主分別提供每個月1500元或3000元的薪資補助。

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其中，一般雇主的補助期間最長為4個月，弱勢雇主為3年，累計補助金額分別最高可達6000元或10萬8000元。

發展署表示，符合補助資格的雇主，只要檢附申請書、雇主戶名的國內金融機構存摺封面影本及勞動契約影本共3項文件，就可透過網路線上方式（https://fwapply.wda.gov.tw）向發展署申請薪資補助，也可以將申請文件郵寄或臨櫃送件至發展署跨國勞動力事務中心提出申請。（編輯：張芷瑄）1110811